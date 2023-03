Paysages, la nouvelle exposition Rembrandt au couvent Sainte Cécile de Grenoble

Jacques Glénat, le célèbre éditeur de BD, originaire de Grenoble, a racheté le couvent Sainte Cécile il y a quelques années et y organise régulièrement des expositions. Collectionneur invétéré, il s'est pris de passion pour les gravures de Rembrandt, le grand peintre hollandais du clair-obscur du 17e siècle. Il en possède une centaine, réparties en trois lots, qu'il montre à tour de rôle pour ne pas les abîmer, car elles sont fragiles et craignent la lumière.

ⓘ Publicité

Jacques Glénat, dans le hall d'entrée du couvent Sainte Cécile © Radio France - Véronique Pueyo

En ce moment, pour la quatrième saison, on peut découvrir, jusqu'au 17 mai, trois nouvelles gravures représentant des paysages, telles que : Le paysage aux trois arbres, de 1643, Vue de Diemen, de 1645 et La chaumière et la grange à foin, de 1641.

Un grand collectionneur néerlandais lui a également prêté 9 estampes. "Entre collectionneurs on se comprend" lâche dans un sourire, Jacques Glénat. "Et Jaap Mulders est sans doute l'un des plus grands collectionneurs au monde de gravures signées Rembrandt, il en possède 200 alors que 290 sont répertoriées actuellement."

Une nouvelle gravure à découvrir, Vue de Diemen. - Fonds Glénat

Jaap Mulders avait fait le déplacement à grenoble pour le vernissage de l'exposition. "Je suis ravi de prêter mes œuvres. Pour moi, Rembrandt n'est pas un peintre, mais un photographe sans caméra ! Ses œuvres sont tellement pleines de détails et tellement réalistes."

Rembrandt, dessinateur de BD

Jacques Glénat approuve la comparaison mais il va plus loin : "Pour moi, c'est un dessinateur de BD, car il raconte des histoires à travers ses gravures. Je peux rester des heures devant chacune d'entre elles, à distinguer le moindre détails. Rien que le regard de ses personnages, par exemple, est fascinant. Ma préférée est le "retour du fils prodigue". On ressent tellement l'amour d'un père pour ce fils perdu et qui revient vers lui!" s'enthousiasme-t-il.

Jaap Mulders, grand collectionneur de Rembrandt devant l'Eternel © Radio France - Véronique Pueyo

Jacques Glénat raconte aussi que Rembrandt vivait aussi grâce à la vente de ses gravures qu'il expédiait dans l'Europe entière : "Il avait parfois du mal à trouver du papier, il en faisait venir du Japon ! Certes, pour ses tableaux, l recevait des commandes de riches marchands ou de l'Eglise, mais il tirait la plupart de ses ressources de ces gravures dont raffolait ses contemporains."

Dans le Cabinet Rembrandt, situé au cœur du couvent Sainte Cécile, où ont lieu les expositions, on peut aussi comprendre comment on réalise une gravure. Certaines ont d'ailleurs été animées : "Les arbres bougent sous le vent, deux amoureux s'embrassent, les ailes du moulin tournent. Cela amuse beaucoup nos jeunes visiteurs, qui viennent en visite scolaire." souligne Jacques Glénat.