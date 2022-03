Pêche à la truite : c'est parti pour une nouvelle saison

C'est le week-end mais pas question de faire la grâce matinée pour les amateurs de pêche en rivière. Ce samedi 11 mars marque l'ouverture de la pêche à la truite. La reprise d'un loisir que pratique dans la Manche entre 11 et 12 000 pêcheurs réunis dans 25 associations locales.

Les jeunes pêcheurs en nombre

Après avoir baissé dans les années 2000, le nombre de pratiquants reste désormais stable d'une année à l'autre. La fédération a remporté le pari qui consiste à renouveler les générations de pêcheurs. Ainsi aujourd'hui, on compte 2700 jeunes amateurs âgés de moins de 18 ans. Comme leurs aînés ils seront à pied d'oeuvre ce matin le long des 5000 kilomètres de rivières et ruisseaux de 1ere catégorie du département. Car c'est bien la pêche dans ces cours d'eau qui est autorisée à partir d'aujourd'hui.

Le "no kill" de plus en plus pratiqué

Evidemment ils chercheront à attraper des truites, mais en réalité, à l'exception du brochet, tous les poissons présents peuvent être prélevés, y compris le saumon dans la Sée, la Sélune, le Couesnon, la Sienne et la Vire. Pour l'ouverture certaines associations de pêche ont décidé de lâcher ces derniers jours du poisson. Ca ne déséquilibre pas l'écosystème. Les pêches scientifiques réalisées à l'automne montrent que ça n'a pas d'impact. Quant à savoir quel tonnage de poissons est prélevé sur une saison, pas évident de répondre à cette question. La fédération de pêche observe en tout cas une évolution dans la pratique : le développement de la pêche no kill, autrement dit, le poisson est remis à l'eau après avoir été attrapé. On est passé en quelques décennies d'une pêche de ressource, pour se nourrir, à une pêche principalement de loisir, voire sportive.