Ce vendredi 15 mai, la préfecture de la Creuse autorise de nouveau l'accès aux lacs et aux plans d'eau.

Pêche, balade, bateau : les plans d'eau et les lacs rouvrent au public en Creuse

A partir de ce vendredi 15 mai, vous pouvez de nouveau vous balader au bord de l'eau en Creuse. Les plages restent interdites mais la préfecture rouvre l'accès aux lacs et aux plans d'eau.

Vous pouvez notamment courir et pédaler sur les sentiers, pêcher depuis la rive ou une embarcation ou encore pratiquer une activité nautique, à condition que votre groupe ne dépasse pas dix personnes.

Cette autorisation concerne également le lac de Vassivière, à cheval entre la Creuse et la Haute-Vienne. Les jeux pour enfants et la baignade y sont toutefois interdits et les toilettes publiques sont fermées.

Pour connaître les horaires de fréquentation et les éventuelles modalités d'accès, contactez la mairie concernée.