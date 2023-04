Pêche du brochet : le constat alarmant de la Fédération de Loire-Atlantique

À une semaine de l'ouverture de la pêche du brochet, la Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a procédé à des comptages les 20 et 21 avril dans une frayère qu'elle gère à Plessé. Sur les 18 hectares de prairies humides où les brochets viennent se reproduire, les agents de la Fédération n'ont trouvé aucun brocheton.

ⓘ Publicité

"Édifiant", commente Laurent Thibault, chargé des travaux rivière à la Fédération : "C'est préoccupant quand on sait que l'espèce repère, c'est le brochet, et qu'on est sur une zone qui devrait exploser en nombre. Tout ça est dû à une politique qui est volontaire pour lâcher les eaux et ne plus les faire se répandre sur les zones humides".

La frayère de Tressé à Plessé © Radio France - Bertrand Pidance

La faute à qui ?

Selon Barbara Gérard, chargée de mission "Études et connaissances" pour la Fédération départementale de pêche, l'agriculture n'est pas la seule fautive. Il y a "aussi l'urbanisme". Selon la scientifique, le climat et la sécheresse font également partie des fautifs. Même si le brochet aime la chaleur, il faut que les prairies se recouvrent d'eau pour que les poissons se reproduisent.

La scientifique poursuit : "On a encore des reproductions, mais on se demande si ce sera suffisant pour maintenir l'espèce". À une semaine de l'ouverture et malgré ces signes alarmants, Laurent Thibault, chargé des travaux rivière à la Fédération, veut rester positif : "Il y aura du brochet pour cette ouverture. Il y a des secteurs où le brochet se reproduit très bien, comme sur l'Acheneau, et le Brivet".

La nouvelle règle de capture des brochets - Fédération de Loire-Atlantique de Pêche

Les règles changent

Le brochet est classé "vulnérable" par l' UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Afin de préserver les reproducteurs, les règles de pêche du brochet changent pour cette ouverture 2023. Cinq sites départementaux vont expérimenter ces nouvelles règles : sur les plans d’eau et tronçons de cours d’eau concernés, les pêcheurs ne pourront conserver que les brochets dont la taille sera comprise entre 60 et 80 centimètres. Le quota de deux brochets par pêcheur et par jour ne change pas.