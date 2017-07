Pêche à pied : La réglementation a évolué en Loire-Atlantique et en Vendée

Depuis le 2 juin, la réglementation de la pêche à pied de loisirs a évolué. Les règles sont désormais les mêmes en Loire-Atlantique et en Vendée.

Avec un coefficient de marée de 98 ce dimanche, de 101 lundi et 102 mardi, les amateurs de pêche à pied devraient être nombreux sur le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée. Cette activité de loisirs est très réglementée, qu'il s'agisse des sites autorisés, du matériel utilisé, de la taille et de la quantité des coquillages que l'on peut pêcher quotidiennement. Depuis le mois de juin, les règles ont été harmonisées entre la Loire-Atlantique et la Vendée.

Pas plus de 5 douzaines d'huîtres creuses, 3 kg de palourdes, 4 kg de coques par jour

La pêche n'est pas autorisée dans certaines zones de Loire-Atlantique et de Vendée

La réglementation de la pêche à pied dans les Pays de la Loire - Préfecture de Loire-Atlantique

On ne peut pas pêcher n'importe où sur le littoral. C'est interdit à moins de 15 m des parcs ostréicoles (contre 25 m auparavant en Vendée). Plusieurs zones sont également interdites à la pêche à pied.

Les zones de pêche interdites en Vendée -

Depuis le 20 juillet, certaines zones de Loire-Atlantique font l'objet d'une interdiction de la pêche, à cause de la prolifération d'une algue dinophysis. Cette algue produit une toxine qui peut provoquer des troubles digestifs chez le consommateur de coquillages.