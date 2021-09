Pedro et Jazou les ânes stars du Festival 2 Valenciennes

"Je suis tombée en amour" des ânes s'amuse Emilie Michelon. C'était au théâtre Zingaro de Bartabas où elle a été formée et où elle a commencé à travailler avec Fiston et Nartex deux ânes avec qui il y a eu "une vraie connexion" assure la cavalière et dresseuse qui a très vite acheté Pedro après son départ du théâtre.

Têtu comme ses congénères, il est aussi "volontaire" explique Emilie, et en utilisant des moyens ludiques, elle a réussi en 14 ans à faire de lui un vrai acteur

Il fait le pas espagnol, il fait la révérence, il se couche, il grimpe sur n'importe quoi des bancs, des malles des capots de voiture c'est des choses qui l'amusent beaucoup !

Et il peut aussi sourire, dire non et aussi braire sur commande. Pour parvenir à ce résultat, la dresseuse joue donc beaucoup avec Pedro qui a aussi droit à de nombreuses récompenses, des carottes évidemment, mais aussi des bonbons pour équidés à base de vitamines et de céréales, et plus bizarrement des chips dont il raffole, il vient même en chiper sur la table de l'apéro chez Emilie

J'essaie de faire attention à sa ligne, mais il adore ça ! tout ce qui est salé croustillant, c'est un peu son truc

Remerciés pendant la cérémonie des César pour leurs rôles dans Antoinette dans les Cévennes

L'âne qui peut quand même redevenir buté en cas de problème sur le tournage contrairement à ses cousins chevaux qui oublient plus vite les petits couacs.

Si pendant un exercice il s'est fait mal ou il s'est fait peur je sais que l'exercice il est plié

Mais pas de quoi offenser ses partenaires de jeux, même les plus prestigieux comme Laure Calamy qui l'a remercié ainsi que Jazou en recevant son césar de la meilleure actrice dans Antoinette dans les Cévennes.

Vous pouvez encore voir les 2 ânes stars ce mardi devant le Gaumont de Valenciennes entre 11h et 16h.