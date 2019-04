Peisey-Vallandry organise la 2e "Ski Kailloux" en hommage à David Poisson

Par Nelly Assénat, France Bleu Pays de Savoie

Un an et demi après la mort à l'entraînement du skieur David Poisson, sa station de Peisey-Vallandry (Savoie) lui rend hommage. Une 2e édition de la "Ski Kailloux" est organisée ce samedi 27 avril par la famille et les amis du descendeur de l'équipe de France.