Pelote (main nue) : Baptiste Ducassou remporte un sixième titre de champion de France tête à tête

Une finale vite expédiée. En 45 minutes, Baptiste Ducassou a conservé son titre de champion de France de pelote à main nue tête à tête. Au trinquet Berria d'Hasparren, remplis comme un jour de fêtes, le pilotari d'Itxassou s'imposé 40 à 11 face à Mathieu Ospital. C'était un remake de la finale du super prestige le 9 janvier. Déjà, Baptiste Ducassou l'avait emporté, mais sur un score plus serré (40-35). Ce dimanche 27 février, le pilotari d'Urepel n'était pas dans son assiette et a vite lâché prise.

Parmi les plus grands

"Je voulais surtout mettre beaucoup de rythme dans cette partie", a expliqué le vainqueur à l'issue de sa victoire, qui ne souffre d'aucune contestation. Plus rapide, plus puissant, Baptiste Ducassou remporte un sixième titre de champion de France, et devient ainsi le plus titré de l'histoire dans cette catégorie, aux cotés de Manu Martiarena et Agusti Waltary.

Baptiste Ducassou: "Je voulais maintenir le rythme" Copier

trinquet Berria à Hasparren © Radio France - Paul Nicolaï

Reportage France Bleu Pays Basque Copier

Mathieu Ospital au premier plan, Baptiste Ducassou au second © Radio France - Paul Nicolaï