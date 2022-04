Valéria Bruni Tedeschi tourne un film au tribunal du Mans

La cité judiciaire du Mans se transforme en lieu de tournage. La grande salle d'audience accueille pendant deux jours, mercredi 13 et jeudi 14 avril, l’équipe du film Il n'y a pas d'ombre dans le désert. Ce long-métrage est tourné au Mans et en Israël.

En décembre dernier, l’équipe est venue tourner des scènes dans un appartement, un hôtel et la clinique du Pré au nord de la ville. Mais cela a dû être interrompu à cause de cas de Covid-19. Les dernières scènes sont donc jouées cette semaine dans la cité judicaire du Mans.

Une vingtaine de figurants manceaux vont aussi apparaître dans ce long métrage

Le personnage principal est incarné par Valéria Bruni Tedeschi, l'actrice que l'on a vu dans La fracture, Été 85 ou encore Ma loute. Dans Il n'y pas d'ombre dans le désert, en partie tourné au Mans cette semaine, elle joue une écrivaine française qui suit le procès d’un nazi à Jérusalem. "Dans la salle d’audience, un homme pense la connaître. Il la kidnappe et l’emmène dans le désert", raconte Martin Bertier, le directeur de production du film. "Une vingtaine de figurants manceaux vont aussi apparaître dans ce long métrage."

Circulation perturbée

Pour installer et enlever le matériel, les camions de la production bloqueront la rue Hémon, entre les rues Montauban et du 33ème Mobiles. Une interdiction de circuler est prononcée par la Ville du Mans ce mardi 12 avril de 14h30 à 19 heures et jeudi 14 avril de 18h30 à 20h30.