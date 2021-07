Pendant l'été, des jeunes étrangers apprennent l'archéologie sur le site historique d'Aubigné-Racan

Comme depuis 8 ans dans la Sarthe, le Département organise un chantier international et estival sur le site archéologique d'Aubigné-Racan. Pendant 3 semaines, plusieurs groupes de jeunes étrangers vont venir y travailler et apprendre.

Le but, restaurer les pierres de l'enceinte entourant l'ancien temple.

Au site archéologique d'Aubigné-Racan, pas de grandes pelles ou de pioches pour pratiquer l'archéologie. "C'est de l'orfèvrerie", commente Thierry, qui accompagne une dizaine de jeunes étrangers venus passer leur mois de juillet en Sarthe. Dans la main de cet ancien architecte, des pinceaux et des brosses. Ces derniers vont permettre au petit groupe de restaurer les pierres encerclant l'ancien temple. Une démarche menée en partenariat avec l'association Concordia Normandie-Maine, censée favoriser des échanges internationaux.

Une grande découverte

Ils sont donc Mexicains, Russes, Espagnols, Italiens, ou encore - dans le cas d'Augustin, 18 ans - Belges. "C'est bien, je passe l'été sans les parents", ironise-t-il. D'ailleurs, ce n'est pas l'archéologie qui le motive dans la vie de tous les jours, mais il prend quand même du plaisir sur place. "J'aime énormément, puis on ne me demande pas de faire des choses trop physiques, donc je suis content", sourit-il.

Il ne faut pas se fier à son air un peu nonchalant, Augustin prend à cœur sa mission. "On doit nettoyer les pierres pour ensuite y glisser un ciment fabriqué à l'ancienne." Sous les conseils de Thierry, il s'exécute. "C'est vraiment formidable, on imagine les maçons de l'époque en train de travailler sur un site pareil", détaille ce dernier. La pédagogie est d'ailleurs aussi l'objectif affiché par Concordia qui souhaite ouvrir la jeunesse à la protection du patrimoine et à l'histoire.