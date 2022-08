Pendant la canicule, le bassin de Damelevières fait le plein

Le soleil tape fort sur les bords de la piscine en extérieur de Damelevières. Trois bassins, du moins au plus profond, plébiscités par les nageurs en recherche de lieux de fraîcheur à l'entame de la canicule. Et ce mercredi, au moment où les 35 degrés s'abattront sur la Lorraine, ils seront probablement encore plus nombreux. "On a de la chance d'avoir cette piscine", confie Amanda allongée sur sa serviette.

Sur place, les enfants se font plaisir. Comme Kessy, qui confie tout de même prendre son temps avant de se jeter à l'eau. "Au début, elle est froide, mais une fois qu'on est dedans on a vite chaud." A 8 ans, elle ne se trompe pas : le tableau affiche effectivement 26 degrés dans l'eau.

Un prix attractif

A l'entrée, les tarifs indiquent 3 euros pour les adultes, 1 euro 50 pour les moins de 18 ans, et surtout gratuit pour les moins de 3 ans. "Et en plus, la baignade est surveillée", se réjouit Jean-Michel, qui vient tous les jours ici depuis Lunéville. "D'autant que sur Nancy, on n'a pas forcément beaucoup de possibilité", ajoute Denise.