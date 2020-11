Pendant le confinement, la vie continue pour Equinoxe, la scène nationale de Châteauroux

Les répétitions ont lieu à la Maisonnette, une annexe d'Equinoxe, à quelques centaines de mètres de la grande salle de la scène nationale de Châteauroux. Maxime et Basile, une petite vingtaine d'années chacun, se sont rencontrés dans la section cirque du lycée de Châtellerault. Quelques années plus tard, les voici en train de préparer un futur spectacle.

L'attente du retour du public

Pendant les quinze jours que dure leur résidence à Châteauroux, le planning est immuable : le matin, travail physique, acrobaties et danse, l'après-midi improvisation et recherche artistique. Le duo est évidemment impatient de retrouver le public. Quand ? C'est l'inconnu. Maxime essaie d'en prendre son parti : "On est accroché aux infos en attendant de savoir quand ça pourra redémarrer. En tout cas, il y a des gens à qui ça manque. On le voit quand on présente des mini-extraits à des gens, ils sont tout de suite très émus. Forcément, quand on ne voit rien pendant longtemps puis qu'on finit par voir cinq minutes de spectacle, on le ressent différemment, c'est plus fort". C'est peut-être le seul point positif de cette période pour les artistes : elle aura indéniablement suscité un désir de culture.