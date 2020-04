Bon plan pour regarnir sa bibliothèque : la librairie L'Armitière à Rouen ouvre un service de commande en ligne et de retrait en magasin dès ce lundi 27 avril, et jusqu'à la fin du confinement.

Pendant le confinement, on peut commander et récupérer ses livres à la librairie l'Armitière de Rouen

N'en déplaise aux amoureux des livres, bibliothèques et librairies n'ont pas survécu au confinement, et sont fermées depuis la mi-mars et le début de la crise sanitaire de coronavirus Covid-19 en France. Mais ils peuvent se réjouir car à partir de ce lundi 27 avril et jusqu'à la fin du confinement, la librairie l'Armitière de Rouen (Seine-Maritime) dégaine un nouveau service permettant d'acheter des livres sans contrevenir au confinement : "Click & Collect", un "drive" pour venir chercher ses commandes en magasin.

Commande de chez soi et retrait en magasin

Ce service de "drive" nécessite de passer sa commande en ligne, sur le site Internet de l'Armitière, et de payer par carte de crédit. Impossible de se balader dans les rayons de la librairie, mais on pourra quand même dès ce lundi 27 se rendre sur place pour récupérer ses livres commandés... sans oublier des respecter les mesures sanitaires en vigueur, de la distanciation aux gestes-barrière.

Le public ne pourra rentrer que par le porche d'entrée principal, situé au 66 rue Jeanne d'Arc à Rouen, et devra sortir du côté "presse" de la librairie, afin d'organiser un circuit et d'éviter que les gens ne se croisent.

Et à ceux et celles qui s'inquiètent pour leur attestation dérogatoire - quelle case cocher ? -, la fameuse librairie rouennaise donne une réponse qui va ravir les plus férus de littérature : il faut cocher la case “achats de première nécessité” !