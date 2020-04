Pendant le confinement, testez vos connaissances musicales avec l'Opéra de Lille

Avis aux mélomanes ! L'Opéra Lille, actuellement fermé à cause du coronavirus, propose un quiz musical en ligne. De quoi s'occuper et se faire du bien aux oreilles pendant le confinement.

L'opéra de Lille a baissé le rideau à cause du confinement.

A cause de l'épidémie de coronavirus, l'Opéra de Lille est fermé jusqu'à nouvel ordre et a annulé toute sa programmation de fin de saison. Mais pour consoler les plus mélomanes d'entre nous, les équipes ont mis en ligne un quiz musical sur Youtube.

Il s'agit de reconnaitre le plus rapidement de possible des extraits d'opéras joués à Lille ces dernières années : Carmen, La Taviata, ou encore La flûte enchantée. A vous de jouer !