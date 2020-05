Pendant le confinement, un jeune Savoyard prometteur a lancé sa chaîne Youtube de cuisine simple et goûtue

A Voglans, près de Chambéry, Cyril Daviez a lancé en plein confinement il y a cinq semaines sa "Recette Minute TV" diffusée sur Youtube et distillée via Facebook sur le net.

Le jeune Savoyard de 24 ans s'est formé dans les écoles hôtelières de Challes-les-Eaux, puis de Thonon.

Filmé dans sa cuisine par son tonton Raphael - un pro de la communication aux compétences audiovisuelles, Cyril propose en 5 minutes des recettes simples, de saison avec des produits locaux.

Sa Madeleine de Proust est un gâteau de Savoie - DR

Confiné dans sa cuisine

L'oisiveté n'est pas le plat préféré de ce dynamique jeune homme. "Je devais partir dans les Caraïbes pour mon avenir professionnel. Je me retrouve dans ma cuisine à faire ce que j''adore depuis toujours. Et mon oncle a eu l'idée de me filmer. J'ai commencé par ma Madeleine de Proust, mon gâteau de Savoie, celui que je vois ma mère réaliser depuis tout petit. Et le retour a été formidable avec plus de 2.500 vues. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire !"

Vous trouverez aussi l'île flottante, des tapas faciles ou la Charlotte aux fraises...

Abonnez-vous ! C'est tous les mercredis sur Youtube. Une nouvelle recette !

Je veux donner envie aux gens de cuisiner des plats qu'ils n'oseraient pas faire - Cyril Daviez

Le natif de Chambéry marche dans les traces des "Youtubeurs" ou d'un Cyril Lignac, le carton télé du confinement. Des passeurs de goût. "Je ne suis pas un chef cuisinier. Je suis un passionné de gastronomie qui aime transmettre, proposer des plats qu'il connaît, donner envie de faire des recettes à des gens qui n'oseraient pas. J'explique tous les termes techniques. On casse aussi un peu les codes. C'est simple et efficace."

Cyril le Savoyard va aussi prochainement se déconfiner et tourner au lac du Bourget avec un pêcheur.

Il lance d'ailleurs un appel aux producteurs des pays de Savoie pour cuisiner leurs produits et les mettre en avant.