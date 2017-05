Pendant le Festival de Cannes, 200.000 festivaliers, touristes et journalistes venus du monde entier

Pendant la quinzaine du festival, 200.000 touristes, festivaliers et journalistes sont sur la croisette. Les langues et accents du monde entier se font entendre. A France Bleu Azur, nous sommes devenus polyglotte.

Il y a évidemment les langues les plus parlées : le Français, l'Anglais, l'Allemand, l'Italien et l'Espagnol. Mais la Croisette regorge de différentes langues, dialectes et accents durant la quinzaine du festival.

Héléna, Emeline, Arash, Badji, Chun, Nicolas,.. ils sont tous la pour le festival de Cannes, ils ont parfois fait plusieurs milliers de kilomètres pour être au plus près du palais des festivals. Nous les avons rencontré.

Chung à Cannes © Radio France - Fabien FOUREL

Des touristes sur la croisette © Radio France - Fabien FOUREL

Notre journaliste France Bleu Azur est devenu polyglotte Copier

Héléna, une touriste espagnole © Radio France - Fabien FOUREL