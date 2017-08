Pendant les vacances, fabriquez vos propres palets bretons

Rien à voir avec le jeu breton, là on parle de pâtisserie. La Maison Guella vous propose, toute l'année, chaque vendredi, un atelier de fabrication. Pendant trois heures, les gérants vous explique étape par étape, comment réaliser des palets bretons. Une bonne idée pour vos vacances.

Depuis maintenant deux ans, Vincent et Jennifer Guella propose à des groupes de 6 personnes de venir fabriquer eux-mêmes, leur palets bretons à la fabrique de Cancale. Ces biscuits ont été créés pour rendre hommage au jeu du même nom, d'où la forme ronde de ces petits gâteaux. Chaque jour, 11 000 palets sortent du four et viennent garnir les étalages de la boutique familiale. Petit tour derrière les fourneaux au côté de Jennifer, le chef pendant l'atelier.

Un exercice physique

La première chose à faire est de taper le beurre pour l'aplatir. Ce jour-là, deux sœurs d'une cinquantaine d'années, Dominique et Jacqueline, font parti du groupe. Après cette première étape, on voit déjà de la sueur sur leurs fronts: "Mais ça se mérite un palet breton", sourit Dominique. Et effectivement, après le beurre, il faut malaxer les autres ingrédients avec ses mains. Le sucre, la farine, les œufs, la levure et la fleur de sel se mélangent en même temps pour former une pâte sablonneuse.

L'étape du battage de beurre © Radio France - Alexandre Frémont

Dominique savoure son cadeau. Sa sœur Jacqueline habite dans les Côtes d'Armor et lui a offert cet atelier pour lui faire découvrir une petite facette de la Bretagne. "Moi qui vient de Bordeaux, je suis très gourmande et je voulais repartir de Bretagne avec un certain savoir-faire. Et puis, ça me changera de mes cannelés" explique Dominique.

Dominique attend avec impatience là suite © Radio France - Alexandre Frémont

Après avoir obtenu une pâte sablé, il faut ajouter sa petite touche personnalisée. Du gingembre, du caramel, des éclats de chocolat... Chacun choisit un peu ce qui lui plaît. En face des deux sœurs, une famille basque écoute attentivement les conseils de Jennifer et s'applique. Carlos, le père de famille, est ravi de participer à cet atelier: "Pour moi, c'est une bonne idée de souvenir à garder de la Bretagne. Je pourrais le faire chez moi pour épater les amis à la maison". À côté de lui, son fils mélange toutes sortes de choses avec sa pâte. Pour lui ce sera caramel, pépites de chocolat et noix de coco.

Ana, Carlos et leur fils sont très attentifs aux consignes données par Jennifer © Radio France - Alexandre Frémont

Avec quelques anecdotes

Pendant la préparation, Jennifer la chef du jour raconte aux commis quelques petites histoires à propos de la Bretagne. Par exemple, saviez-vous que les biscuits "palets bretons" avaient été créés en hommage au célèbre jeu du même nom?

Ou encore saviez-vous pourquoi en Bretagne, nous mangeons beaucoup de beurre salé? Jennifer nous raconte le reste: "Et bien parce qu'en 1342, un taxe sur le sel a été instaurée en France, la gabelle. À partir de cette date là, ça devenait trop cher de saler son beurre donc dans la plupart des petites campagnes françaises, on a arrêté de le faire. Sauf, en Bretagne grâce à la duchesse Anne, qui a tout simplement annulé la taxe chez nous. C'est pourquoi nous avons continué à manger du beurre salé." Tout simplement.

Pour finir la recette, il faut une vingtaine de minutes de cuisson et c'est prêt. Tout le monde semblent avoir réussi ses biscuits. Lors de son tour de vérification, Jennifer félicite le petit groupe.

Pour faire un bon palet breton, voici les ingrédients:

245 g de sucre de canne 250 g de beurre salé 5 jaunes d'oeufs 420 g de farine de blé 2/3 de sachet de levure de la fleur de sel à doser selon vos convenances

Chaque participant repart avec sa boite de palets bretons personnalisée © Radio France - Alexandre Frémont

Pour 25 euros, vous pourrez repartir avec une soixantaine de palets bretons. Un beau et bon souvenir de Bretagne. Vous pouvez réserver votre place sur le site internet de la fabrique.