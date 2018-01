Limoges, France

C'est un véritable spécialiste des bulles ! Gilles Ratier exerce son métier de bibliothécaire à la BFM de Limoges, mais il est surtout chroniqueur spécialisé sur la bande dessinée. Il nous parlait de sa passion à 8h15 ce jeudi, alors que le 45ème festival d'Angoulême va accueillir des centaines d'auteurs jusqu'à dimanche.

Une façon de lire

La bande dessinée, c'est pour tout le monde, et ça permet de parler de tout. Voilà ce qui séduit Gilles Ratier dans cet univers : "ça va du tout petit au plus vieux, c'est très varié dans les formats, les possibilités d'expression". Et quand on lui demande si c'est une porte d'entrée vers la lecture, il répond que "ça n'est pas vraiment le but". Pour ce passionné, la bande dessinée, c'est surtout "une façon de lire". Alors oui, ça peut donner envie de lire un roman, après avoir lu une bonne adaptation en BD, mais ce n'est pas l'objectif. D'autant, précise-t-il, que certaines BD sont difficiles à lire !

Plus d'autrices BD

Pour le spécialiste qu'il est, Angoulême n'est pas l'occasion de faire des découvertes. "Ce n'est pas là qu'on trouve les pépites. On est là pour voir les éditeurs, c'est un peu le Cannes de la BD ! Les expositions sont consacrés à des auteurs déjà connus". En revanche, ça peut être des découvertes pour les jeunes quand on va à la rétrospective Jacques Martin, par exemple cette année. Quant aux changements survenus dans le 9ème art, il constate la place plus importante des femmes, "autour de 20%" et l'évolution des modes de publication, avec des BD qui sortent d'abord sur des blogs avant d'être publiées.

Ecoutez l'entretien en intégralité ici.