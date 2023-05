Pentecôte à Parthenay : Laurent, "mordu" de la construction de chars

C'est parti pour La Carna à Parthenay. C'est comme ça désormais qu'il faut appeler les Fêtes de Pentecôte. 89e édition de cet évènement populaire avec ce vendredi 26 mai l'ouverture de la foire et de la fête foraine. Ce samedi, une nouveauté, le début d'un salon du bien-être au Palais des congrès. Et puis la Pentecôte ne serait pas la Pentecôte à Parthenay sans la cavalcade. Défilés prévus ce dimanche 28 mai à 22 heures et ce lundi 29 mai à 14h30.

Dix chars sur le thème des explorateurs et des inventeurs

Ce sont dix chars qui défileront dans les rues. Le thème pour cette année 2023 : les explorateurs et les inventeurs. Une centaine de bénévoles se mobilisent depuis des mois pour que tout soit près le jour J. Parmi eux, Laurent Guichard, dit Léo. Ce Parthenaisien de 53 ans est en plein découpage de morceaux de bois. "Je suis en train de m'amuser à reproduire un HY Citroën à l'échelle, le fourgon des poissonniers, des épiciers tout le monde le reconnaîtra", sourit-il. Sur le char, il y a également une Jeep et c'est qui est considéré comme la première automobile de l'histoire, le fardier de Cugnot .

"Mes enfants ont su défiler avant de savoir marcher"

Depuis le début de l'année, Laurent est tous les week-end au hangar de construction des chars. En ce moment c'est tous les jours et "à partir d'aujourd'hui je pense que ce sont les nuits qui vont y passer". Ce père de famille est passionné, un "mordu" même. "J'attends de sortir et de croiser le regard d'un gamin dans la rue. C'est ce que j'attends tous les ans. J'aurais du mal à m'en passer. Parce qu'après à part faire ça, aller à la pêche non franchement". Il faut dire que les chars chez les Guichard c'est une histoire de famille. "Mon père avait le virus, il nous l'a filé. Je suis rentré dedans j'avais sept ans, bricoler avec papa. Et puis j'ai fait pareil avec mes enfants. Ils ont su défiler avant de savoir marcher", raconte Laurent.

Un des chars est fabriqué par des jeunes de l'IME de Pont-Soutain à Pompaire. © Radio France - Noémie Guillotin

Le programme complet de La Carna est à retrouver ici .