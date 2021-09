"Pépinière en vert" : les horticulteurs lorrains cherchent des solutions contre une météo instable

Des variétés de plantes de toutes les sortes et à perte de vue dans les allées du parc de la pépinière de Nancy. Voilà pour le décor de cette 16e édition de "pépinière en vert", événement réunissant ce week-end, comme chaque année, jardiniers amateurs et professionnels ainsi que bons nombre de producteurs de fleurs, plantes et légumes.

Dans les allées du parc nancéien, les discussions tournent cette année beaucoup autour de la météo pluvieuse de l'été. Pour les maraîchers certaines récoltes de légumes et fruits sont mauvaises, pour les pépiniéristes il faut surveiller de près certaines cultures. Une vigilance partagée par les particuliers qui envisagent parfois de privilégier des variétés plus résistantes à une météo instable.

Je cherche des arbres originaux, mais surtout des plantes dont on est sûr de la résistance au froid et à la sécheresse. Les saisons sont particulières avec des pics de froid qui ne sont plus au bon moment. Fabrice jardinier amateur de Pont-à-Mousson

Les passionnés de jardinage l'admettent facilement, les sécheresses des étés derniers ainsi que l'été instable de cette année on fait des dégâts dans les jardins. Dans celui de Nathalie et Fabrice à Pont-à-Mousson, les limaces ont fait des ravages et certaines plantes n'ont pas résisté à l'humidité. "C'est très compliqué parce que certaines plantes meurent par stagnation d'eau, décrit Fabrice, on a dû s'adapter on a replanté des plantes en pente pour que l'eau s'écoule mieux".

Pour éviter ces inconvénients, certains privilégient désormais des plantes plus résistantes. C'est en tout cas le premier critère de sélection de Marie-Chantal : "je préfère les plantes qui fleurissent facilement, je veux allier la beauté de la fleur et la résistance de la plante".

Vigilance des producteurs

Du côté des pépiniéristes, on propose à la vente des variétés plus méditerranéennes qui résistent mieux à la chaleur. Mais le travail quotidien consiste toujours à préserver les espèces plus classiques des événements climatiques. "Quand il y a beaucoup d'humidité c'est délicat, explique Jean-Marc Bernard pépiniériste à la pépinière du Pranzieux à Moncel-sur-Seille, parce qu'il y a la pourriture qui peut attaquer les plantes. Il faut jongler, retravailler la terre pour l'aérer ça prend du temps mais c'est la seule solution."

Sébastien Zenhacker au parc de la pépinière de Nancy lors de la pépinière en vert en 2021 © Radio France - Léo Limon

Les maraîchers ont eux aussi souffert de la météo en Lorraine. Le mildiou a frappé de plein fouet les plants de tomates, provoquant environ "d'un tiers à la moitié de perte" constate Teddy Jeandel dans son exploitation maraîchère bio à Biffontaine dans les Vosges. Une mauvaise année pour les tomates, le producteur "arrive sur la fin des ventes, alors que d'habitude ça tient jusqu'en novembre". Pour exemple il n'avait que trois cagettes de tomates à vendre à "pépinière en vert" contre une quinzaine habituellement.

En attendant de meilleures saisons, certains maraîchers peuvent compter sur la complémentarité de leur production. C'est ce que fait Sébastien Zehnacker, producteur de légumes bio à Pierre-la-Treiche, près de Toul et qui vend des paniers de légumes : "j'ai la chance de produire beaucoup de sortes de légumes différentes. Donc quand l'un de marche pas, une autre peut compenser. On s'adapte comme ça, on essaye d'équilibrer nos paniers pour les remplir correctement." Le producteur se réjouit d'ailleurs de la bonne production de choux à venir.