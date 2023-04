Pépite du patrimoine industriel, la diamanterie de Felletin rouvre au public en Creuse

Après quarante ans de fermeture, la diamanterie de Felletin s'apprête à rouvrir. Le public pourra la découvrir à partir du 23 juin. Cet ancien moulin chargé d'histoire a fermé en 1982 après soixante-dix ans d'activité. Laissé à l'abandon, il est rénové depuis un an grâce à l'argent de la région, l'Europe, la commune, la Fondation du patrimoine et la Mission Bern . Des mécènes ont également contribué ainsi que les dons de particuliers.

Le chantier a coûté 1,3 millions d'euros, dont 80.000 euros de la Fondation du patrimoine et 8.000 euros de la Mission Bern. L'association Felletin Patrimoine environnement s'est battue depuis vingt ans pour rénover cette coopérative diamantaire, dont la commune est propriétaire. L'association a été soutenue par les élus dont la maire de Felletin Renée Nicoux : "Il a fallu ramer pour arriver à avoir les financements, ça n'a pas été simple." A l'aube de l'ouverture, elle salue le travail accompli : "On est content du résultat, ce tourisme industriel est intéressant. Après la manufacture de tapisserie, après la filature, on a une usine diamantaire."

"Une plongée dans l'ambiance du luxe"

Aujourd'hui, à quoi ressemble la coopérative diamantaire et que pourra-t-on visiter ? Réponse de Constance Faucher, salariée de l'association Felletin patrimoine environnement : "Les visiteurs entreront d'abord dans une salle de projection pour être plongés dans l'ambiance du luxe." Ce sera l'occasion de présenter l'histoire du diamant, et d'expliquer pourquoi cette activité s'est développée à Felletin.

La visite se poursuivra dans l'atelier de taille de diamants, où les ouvriers travaillaient. Il a été remonté à l'identique car tous les outils de travail ont été récupérés. "C'est la concrétisation de plus de vingt années de recherche pour conserver et valoriser cette mémoire ouvrière. C'est l'un des seuls sites en France qui propose de découvrir la taille de diamant, et il se trouve en Creuse", se réjouit Constance Faucher.

La réouverture touristique du bâtiment permettra aussi d' embaucher une personne , en mai, pour travailler à la diamanterie cet été. Les anciens salariés de la coopérative n'auront malheureusement pas le bonheur de voir revivre leur atelier. Le dernier ouvrier diamantaire est mort en 2021. Pendant soixante-dix ans, ils ont façonné des diamants pour la joaillerie puis pour l'industrie, leur savoir-faire a voyagé jusqu'à Londres, Anvers ou encore New-York.