Perchés en haut des arbres à Châtelus-le-Marcheix

Châtelus-le-Marcheix, France

Qui n'est jamais monté dans les branches d'un arbre, un jour d'été, enfant, pour aller chercher un fruit ou pour devenir le roi du jardin pendant quelques instants ? Cette sensation qu'on croirait perdue à jamais, est en réalité très facile à retrouver grâce à l'association La Terre Native de Fursac.

Son fondateur, Anaël, est diplômé de grimpe d'arbre. Le principe est simple : l'association élague quelques branches mortes pour faciliter l'escalade, et installe quelques cordes et échelles si besoin. Ensuite, à partir de 7 ans, il est facile de grimper dans l'arbre à la force des bras, muni d'un baudrier pour la sécurité. Arrivé en haut, on admire la vue, puis on redescend en rappel.

En bas, Anaël sécurise le grimpeur © Radio France - Benjamin Billot

Ce système permet de monter à des hauteurs vertigineuses : à la journée nature de Chatelus-le-Marcheix de ce dimanche 30 juin, il était ainsi possible de monter en haut d'un douglas à 30 mètres du sol, en surplombant le Taurion. De belles sensations pour les grimpeurs !

Douze activités ludiques à la journée nature

Cette activité était l'une des douze proposées par l'office de tourisme Monts et Vallées Ouest Creuse, l'organisateur de cette 3ème journée nature. Il y avait aussi une tyrolienne, du tir à l'arc, une rando-photo, du kayak. Le tout, dans une parfaite gratuité. L'idée est de faire venir des familles pour qu'elles passent un bon moment dans un cadre agréable et qu'elles découvrent le lieu.

Si la grimpe d'arbre vous fait envie, Anaël et son association La Terre Native seront présents au festival du jeu de Saint-Vaury le week-end du 05 au 07 juillet.

Tout va bien là-haut ? © Radio France - Benjamin Billot

