Percymad : L'artiste manceau qui réalise des portraits de stars avec... ses crayons de couleur !

Persévérance Madianga s'est fait un nom en croquant le portrait de grands sportifs avec de simples crayons de couleurs. Ses œuvres font un tabac sur les réseaux sociaux. Le Manceau dessine aussi les super-héros. Sa série "Avengers" est exposée tout le mois de mai à la librairie l'Intrépide au Mans.

Pour réaliser ses portraits ultra-réalistes de personnalités, Persévérance Madianga, alias Percymad, n'a besoin que de crayons de couleur, de papier Canson, et d'un peu de temps ! "En moyenne, je dois passer 6 ou 7 heures sur chaque dessin", explique-t-il.

Percymad a appris à dessiner en autodidacte. "J'ai fait l'école des Beaux Arts pour les enfants. J'étais inscrit pendant un an mais je n'ai fait que quelques cours. Après, ça m'a saoulé", avoue le jeune homme. Ce n'est qu'après ses études qu'il a repris ses crayons de couleur. "C'était le début d'Instagram. J'ai commencé à poster des choses dessus et plus ça allait et plus les gens m'en redemandaient. Ensuite , c'est allé super vite" Aujourd'hui, Percymad est suivi par plus de 70 000 personnes sur Instagram et plus de 110 000 personnes sur Facebook.

Ce sont notamment les portraits de sportifs qui ont fait son succès.

Solidarité sarthoise oblige, Percymad expose également ses œuvres à Paris, dans la galerie de Jo-Wilfried Tsonga.

A seulement 25 ans, l'artiste a pu rencontrer beaucoup de personnalités, Zlatan Ibrahimovitch par exemple, mais pas de quoi lui donner la grosse tête : "Au départ, ça fait vraiment bizarre de rencontrer des personnes comme ça, mais après on se rend compte que ce sont des personnes comme tout le monde".

Les super-héros, une autre de ses passions

Une fois n'est pas coutume, la librairie l'Intrépide au Mans n'expose pas ses portrait de sportif, mais de super-héros, une autre de ses passions : "Tout ce qui est Avengers, super-héros, Marvel et DC Comis, je suis complètement dedans depuis que je suis tout petit". Là encore, ses œuvres sont réalisées aux crayons de couleur, et pas question de changer de technique. "Beaucoup de personnes voudraient que je fasse de la peinture, mais j'ai essayé et je n'y arrive pas du tout", sourit l'artiste, toujours modeste.

Les œuvres de Percymad sont à découvrir à la librairie L'Intrépide, 11 rue de l'Etoile au Mans, jusqu'au 27 mai.