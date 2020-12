Père Noël : un job difficile cette année

Pas question d'approcher les enfants pour le père Noël cette année. A Aubenas, on a fabriqué un traîneau motorisé pour mettre de la distance entre le père Noël et les enfants.

Aubenas a bien failli se passer du père Noël dans ses rues cette année. Finalement la ville a trouvé une solution : pas question comme habituellement d'installer le père Noël dans un fauteuil et de faire venir les enfants.

D'où l'idée de mettre le père Noël dans un traîneau : un traîneau sur trois roues et motorisée, décoré aux couleurs du père Noël. On évite ainsi tout contact avec les gens et la distanciation sociale est respectée.

Moins de travail pou les pères Noël

Et cette année ceux qui endossent le costume du père Noël ont moins travaillé que d'habitude. Beaucoup de grandes surfaces oud e comités d'établissements ont hésité à inviter le père qui habituellement distribue bisous et cadeaux et avec qui on prend une photo. Patrick est le père Noël d'Aubenas. Il constate qu'il a moins de contrat cette année.