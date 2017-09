Péri'meuh : une ferme géante pendant trois jour dans le centre ville de Périgueux

A partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche, Péri'meuh, comice agricole géant, s'installe dans le centre ville de Périgueux : 200 animaux, un champs de blé reconstitué, une salle de traite mobile et un grand marché de producteurs.

La deuxième édition de Péri'meuh se tient dans le centre ville de Périgueux à partir de ce vendredi jusqu'à dimanche. "Péri'meuh" investit le boulevard Montaigne et le cours Tourny et propose aux visiteurs de nombreuses animations autour de l’agriculture. Les visiteurs pourront notamment découvrir des vaches, des chevaux, des moutons et des volailles.

200 animaux et un champs de blé sur le bitume

Au programme : concours de race, démonstration de lavage, traite. Un maréchal-ferrant et un dentiste équin seront aussi sur place. Les visiteurs pourront aussi découvrir les techniques de battages dans un grand champ de blé installé sur le bitume.

A Péri'meuh, on pourra admirer une quarantaine de chevaux. Image d'archives © Radio France - Marie-Sylvie Prudhomme

La salle de traite mobile -photo d'archives © Radio France - Marie-Sylvie Prudhomme

Un marché de producteurs et une grande tablée

Pour les gourmands et les gourmets, un marché de producteurs est installé place Montaigne. Vous pourrez y déguster des noix, des fraises, du fromage, du foie gras et toutes sortes de produits du terroir. Samedi à 19h, vous pourrez vous restaurez à la grande tablée : 1200 places avec un menu unique à 15 euros.

Un champs de paille bien accueillant pour faire la sieste © Radio France - Valérie Dejean

France Bleu Périgord sera en direct de Péri'meuh samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 19h. Dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. N'hésitez pas à venir nous dire bonjour !

Tout le programme de Péri'meuh est à retrouver ici.

Carte de Péri'meuh - ville de Périgueux

Infos pratiques :

Comment venir ? : Par les navettes Péribus au départ du Palio à Boulazac, du parc des expositions à Marsac-sur-l'Isle ou de Créavallée: de 10h à 19h30 samedi 23 et dimanche 24 septembre. Arrêt place Francheville.

Stationner : En centre-ville l'esplanade Badinter et la place Francheville sont accessibles en plus des parkings souterrains Francheville, Montaigne et théâtre.

La grande tablée : samedi 19h menu unique 15 euros, assiette de charcuterie, confit de canard et frites locales, fromages de chèvre et de vache, dessert.

Animations: toutes les activités de Péri'meuh ( animations, jeux, concerts, balades en calèche etc...) sont gratuites sauf le spectacle de Jean-Baptiste Siossat à la médiathèque dimanche à 16h qui est à 12 euros la place.