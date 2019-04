Périgord : Endormez-vous en plein cœur de l'Himalaya

Tursac, France

Cela vous dirait de tout quitter pour partir au Tibet ? Et bien dès aujourd'hui c'est possible, l'Himalaya a posé ses valises en Périgord, à Tarliac plus précisément.

C'est une initiative de Patrick Druet. Il a géré un hôtel pendant 10 ans à Lhassa, la capitale du Tibet. Quand il quitte le pays, il décide d'ouvrir, à Tursac, à côté de Sarlat, une chambre d'hôtes tibétaine. Un lieu unique en France. Et on se croirait presque au pays du Bouddha... visite en images...

La bastide périgourdine est composée de deux chambre de 40m2. Tous les meubles ont été importés du Tibet et confectionnés par un artisan tibétain. © Radio France - LM

Sur la tapisserie, le palais des moines tibétains © Radio France - LM

Patrick Druet, le propriétaire, veut faire découvrir aux visiteurs la culture et la décoration tibétaine. Pas de philosophie bouddhiste prévue au programme. © Radio France - LM