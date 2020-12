Périgueux accueille le tournage d'une nouvelle série de M6 "Sauver Lisa"

Après Saint Nazaire en Octobre, puis le château de Commarque quelques jours en novembre, la ville de Périgueux s'apprête à accueillir la suite du tournage d'une série de télévision pour M6 " Sauver Lisa" avec un casting féminin qui devrait séduire les téléphiles et les cinéphiles. Le tournage commence dès ce vendredi 4 décembre près du Parc Gamenson, fermé au grand public pour l'occasion.

Le château de Commarque © Radio France

Le scénario de " Sauver Lisa" est inspiré d'une série japonaise et raconte l'histoire d'une institutrice remplaçante soupçonnant qu'une de ses élèves de 8 ans est maltraitée. Face à l'inaction des services sociaux, elle enlève l'enfant et se cache avec elle. Le rôle de l'enseignante est joué par Caroline Anglade que l'on a vue a la télévision notamment dans "Lebowitz contre Lebowitz".

Caroline Anglade au générique de " sauver Lisa" © Maxppp - Frédéric Dugit

C'est Deborah Francois ( "le premier jour du reste de ta vie") qui interprète le rôle de la mère biologique de la fillette.

Déborah François également au générique de " Sauver Lisa" © Maxppp - Frédéric Dugit

Victoria Abril et Christina Réali également attendues à Périgueux

Victoria Abril que les téléspectateurs ont vu notamment dans " Clem" sur TF1 ( et au cinéma) est aussi à l'affiche ainsi que Christina Réali "Les bracelets rouges" sur TF1. Les quatre actrices tourneront à Périgueux entre le 4 et le 18 décembre et du 5 au 9 janvier, mais pas forcément en même temps.

La société de production "Incognita Television" va donc poser ses caméras à Périgueux une bonne partie du mois de décembre et quatre jours en janvier. L'équipe devrait aussi tourner dans une station essence aux portes de Périgueux et peut-être même au centre hospitalier si le contexte le permet.

Et ça ne se fera pas sans les périgourdins puisqu'une cinquantaine de figurants ont été recrutés pour ces journées de tournage notamment pour une scène de fête de mariage.

La série de 6 épisodes de 52 minutes devrait être diffusée sur M6 en 2021.