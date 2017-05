Périgueux : "c'est quoi un bon camping-cariste ?"

La 18e fête européenne des camping-cars se termine ce dimanche au parc des expositions de Marsac-sur-l'Isle. 1.400 véhicules y sont réunis depuis vendredi. L'occasion de se questionner sur ce que représente "l'esprit camping-cariste."

Si vous êtes passés du coté du parc des expositions de Marsac-sur-l'isle, vous n'avez pas pu les manquer ! Depuis vendredi et jusqu'à lundi matin 3.000 campings-caristes ont garé leur véhicule dans l'enceinte du parc des expositions. Ils sont réunis pour la deuxième fois consécutive en Dordogne pour la fête européenne des camping-cars.

Au programme des ces trois jours : excursions en Dordogne, spectacles et découverte de la gastronomie. Ces voyageurs (retraités pour la majorité d'entre eux) viennent d'un peu partout en France et un bon nombre d'entre eux arrivent de l'Ouest. Ils parlent d'eux comme d'une grande famille assoiffée de liberté. "La liberté de bouger où l'on veut, quand on veut et avec qui on veut," résume Louisa, 72 ans, venue de la Sarthe avec son mari.

"On nous appelle les tortues !" - Louis

Mais alors, qu'est-ce qu'un bon camping-cariste ? "C'est quelqu'un qui respecte les règles, l'environnement, qui ne fait pas sa vidange n'importe où et qui ne se gare pas n'importe où !" assure René, un Normand de 68 ans. "C'est quelqu'un qui aime la convivialité, qui est chaleureux et qui ne va pas hésiter à aider les autres, même si cet état d'esprit à tendance à disparaître," regrette Anna, 62 ans. "C'est aussi quelqu'un qui prend son temps pour découvrir. Sur la route on roule doucement on nous appelle les tortues," s'amuse Louis, venu du Tarn. "Il n'y a qu'une chose c'est qu'ils boivent quand ils sont à l'arrêt," sourit Gilles, du Cher. Ah oui...un bon camping-cariste prend aussi le temps de boire l'apéro avec ses voisins et modération bien sûr !