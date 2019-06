Périgueux : cela vous dirait de piquer une petite tête dans l'Isle ?

Périgueux, France

Va-t-il être possible de se baigner en toute sécurité dans l'Isle à Périgueux ? En tout cas l'agglomération y réfléchit sérieusement. Pour attirer plus de touristes, les élus songent donc à créer un espace de baignade dans un rayon de 15 km dans la rivière, autour de Périgueux sans doute du côté de Trélissac.

Mais cela suppose une eau de bonne qualité. Alors un appel d'offres a été lancé en mai pour trouver un cabinet capable d'analyser les eaux, les risques de pollution et trouver le meilleur secteur.

Le but étant d'ouvrir un espace aménagé et sécurisé d'ici cinq ans pour les baigneurs comme l'explique Stéphane Dobbels, maire de Cornille et vice-président de l'agglomération en charge de l'assainissement : "C'est vrai que depuis une dizaine d'années de nombreux investissements ont été faits dans l'assainissement. Les analyses ses ont nettement améliorées" dit-il.

"L'idée serait d'aménager un endroit en amont de l'agglomération, entre Sarliac et Trélissac. Dans un délai de cinq ans sans doute, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, la qualité de l'eau, l'installation des plages, les douches, beaucoup de choses à préparer en amont" explique l'élu.