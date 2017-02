Périgueux : le public se presse pour admirer les découvertes archéologiques sur le site de la future chaufferie

Ils sont venus nombreux ce mercredi pour découvrir le passé de Périgueux. Des fouilles préventives ont lieu en ce moment à l’emplacement de la future chaufferie des Deux-rives. Des visites sont organisées tous les mercredi durant toute la durée des travaux. Et surprise: une fontaine a été découverte

Il fallait prendre ses bottes et braver le froid ce mercredi mais à en croire les visiteurs cela valait le coup. Ils étaient une trentaine à venir visiter les fouilles préventives réalisées à l'occasion du chantier de la futur chaufferie des "Deux-rives".

"J'ai envie d'en savoir plus sur les gens qui était là avant moi dans cette ville" dit Philippe, un périgourdin

Ils étaient nombreux à attendre que les portes du chantier s'ouvrent © Radio France - Charles de Quillacq

Ce sera comme ça tout les mercredi durant les fouilles qui se termineront début mars. Parmi les visiteurs du jour, des riverains curieux, des passionnés d'histoire, mais aussi des touristes de passage.

Une fontaine et peut-être un bâtiment public

Et les fouilles ont été fructueuses ! Une fontaine en demi-cercle à été découverte par les archéologues. "Un peu sur le même modèle que la fontaine de Trevi à Rome" explique Pierre Dumas-Lattaque, un archéologue qui participe aux fouilles. Encore plus intéressant, l'épaisseur des murs qui ont été mis au jour font penser à un très vase bâtiment : "on peut penser à un bâtiment qui accueillait du public"