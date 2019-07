Périgueux : fréquentation stable pour la 37e édition du festival Mimos

La 37e édition du Festival Mimos à Périgueux a "fait le plein" selon ses organisateurs. Ils estiment que la fréquentation est stable, voire en légère hausse, par rapport aux années précédentes et ont enregistré plus de 6.000 spectateurs pour le IN. Le OFF n'a pu être comptabilisé.

Périgueux, France

Entre 75 et 100% de remplissage

Le Palace, le Cube, ou encore la Chapelle Bertrand de Born, qui ont accueilli le festival IN, payant, "ont fait le plein" selon la direction de Mimos. Plus de 6.000 spectateurs ont été enregistrés à l'entrée. Le spectacle d'ouverture, Mo et le ruban rouge de la compagnie l'Homme debout, aurait conquis 4.000 personnes. En revanche le décompte n'a pas été réalisé sur le festival OFF contrairement aux années précédentes. Les organisateurs estiment tout de même que "le OFF a aussi fait le plein" dans les rues, les parcs et les places de Périgueux.

Prix du OFF 2019

À défaut de connaitre l'affluence pendant leurs performances, les festivaliers du OFF se sont vu féliciter par les spectateurs. Le prix du jury, décerné par la Ville, a été remis à la troupe de marionnettistes DirtzTheatre pour son spectacle Nonna(s) don't cry. Le premier prix du public est remporté par le Duo Masawa pour V.O.G.O.T. et le second prix du public à la compagnie Bakhus pour Des-unis.

« Nonna(s) don’t cry » par la Compagnie Dirtztheatre remporte le 1er prix du jury OFF - Francis Aviet

Le premier prix du public est remporté par le Duo Masawa pour V.O.G.O.T. - Christophe Castagnier