Périgueux : l'accès aux coupoles de Saint-Front inauguré le 6 juin

Périgueux, France

Vous pourrez bientôt monter au sommet de la cathédrale Saint-Front de Périgueux ! En projet depuis cinq ans, l'accès aux coupoles de l'édifice est inauguré le jeudi 6 juin prochain par le préfet de la Dordogne Frédéric Perissat.

Les premières visites depuis 1978

Il n'était plus possible d’accéder aux coupoles de la cathédrale depuis plus de quarante ans. C'est en 2013 que le projet de réouverture au public des toits de l’édifice est relancé.

Pour le moment, aucune date n'est annoncée pour les premières visites ouvertes au public. Une réunion est fixée le mardi 4 juin prochain, deux jours avant l'inauguration, entre les différents partenaires. Une date pourrait être fixée à l'issue des discussions.