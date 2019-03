Périgueux : l'emblématique "Café de la place" rouvre après un mois de travaux

L'emblématique "Café de la place", place du Marché au bois à Périgueux, a rouvert après un mois de travaux. Il a désormais un nouveau propriétaire, un Belge de 57 ans. Et il promet une nouvelle carte dans une ambiance rafraîchie, mais avec toujours la même identité

Périgueux, France

C'est un établissement emblématique de Périgueux. Le "Café de la place", place du marché au bois, a rouvert ses portes il y a quelques jours. Et cela après un mois de rénovation, durant tout le mois de février.

Le café a en fait été repris par un nouveau propriétaire, un Belge de 57 ans, Eric Tydgadt. Eric Tydgadt a voulu revoir la décoration intérieure du restaurant, sans lui faire perdre son âme.

En rentrant dans le café de la place nouvelle génération, on sent d'ailleurs bien que quelque chose a changé. Mais difficile de dire précisément quoi... De nouvelles chaises, sans doute, une peinture plus claire aussi. Mais faire du neuf sans changer l'ancien c'était exactement la volonté d'Eric Tydgadt, le nouveau propriétaire.

"L'idée, c'était juste de lui donner un nouvelle jeunesse, mais l'instruction, c'était de ne rien changer en refaisant le restaurant" explique Eric Tydgadt

Eric Tydgadt a passé près de 30 ans en Irlande. Il a finalement voulu se rapprocher de sa famille installée en Dordogne. Et il a eu un vrai coup de foudre dit-il, pour le café de la place.

Le nouveau propriétaire du café de la place, le Belge Eric Tydgadt © Radio France - Antoine Balandra

"On ne peut pas résister à cet endroit, il y a une âme" dit-il

Si le restaurant peut toujours accueillir 100 personnes en terrasse et 70 à l'intérieur, la carte elle a été revue. La formule entrée plat dessert passe de 13 à 16 euros. Les autres prix ne bougent pas. Mais le nouveau cuisinier Laurent Prévost promet une majorité de produits frais et locaux.

"Le but du jeu est là. On est dans une belle région, avec de beaux produits, des viandes de canard, du poisson, et les desserts sont presque tous faits maison" dit le cuisinier

Les habitués eux ne semblent pas perdus du tout après cet épisode de rénovation, comme Anthony, un anglais qui fréquente les lieux depuis 7 ans.

Le patron espère maintenant faire revenir des cleints partis au fil des années... il promet aussi d'organiser des événements... avec du théâtre ou encore de la musique