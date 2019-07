Périgueux : la mairie prend un arrêté pour limiter le bruit lors des nuits gourmandes

La mairie de Périgueux a pris un arrêté pour limiter le bruit lors des nuits gourmandes. Chaque mercredi de l'été, dans une ambiance musicale, on peut déguster des produits locaux dans les rues du centre historique. Les sonos devront désormais baisser le volume à partir de 23h.

24000 Périgueux, France

Les "nuits gourmandes de Périgueux" sont priées d'être un peu moins bruyantes. La mairie de Périgueux a pris un arrêté pour limiter les nuisances sonores. L'arrêté prévoit que les sonorisations fixes extérieures seront autorisées de 18h à 23h. La mairie explique que lors de la première nuit gourmande de la saison, la semaine dernière, les policiers municipaux qui sont intervenus pour faire baisser le son ont eu du mal à se faire entendre et à obtenir gain de cause .

Un niveau sonore compatible avec la tranquillité du voisinage

La mairie a donc décidé de réglementer l'utilisation des sonos " le niveau sonore devra être très réduit et compatible avec la tranquillité du voisinage et le besoin de repos légitime des riverains". Les "nuits gourmandes " sont devenues un rendez-vous incontournable de l'été dans la capitale périgourdine. Chaque mercredi soir dans le vieux Périgueux, entre 6000 et 8000 personnes dégustent les produits du terroir assises autour de grandes tables. La deuxième nuit gourmande aura lieu ce mercredi soir 17 juillet.