Périgueux : la majorité des commerçants ouverts sept jours sur sept pour Noël

Dans trois semaines, c'est Noël et cette année, le réveillon tombe un dimanche. Attention aux courses de dernières minutes. En tout cas, les commerçants de Périgueux sont dans les starting blocks.

Noël approche à grands pas. Les vitrines du centre ville de Périgueux sont déjà enneigés, décorées d'or et de rouge, aux couleurs de Noël et certains clients ont déjà mis des cadeaux sous le sapin. Les commerçants ont déjà pris des mesures et élargi leur plage horaire.

Vitrine de Noël d'une chocolaterie. © Radio France

Nathalie d'une boutique de lingerie emballe des cadeaux depuis déjà le mois de novembre. "Les clients s'y prennent à l'avance". Elle ouvre depuis ce lundi tous les jours jusqu'au 31. Seule derrière son comptoir, elle commence le marathon des fêtes de fin d'année.

Ouverts entre midi et deux

Comme plusieurs autres commerçants, elle ne ferme plus le mercredi et samedi midi, jours de marchés à Périgueux comme Claire et son mari, patrons d'un magasin de jouets. "Impossible de prendre un autre employé trop cher, explique la patronne "mais chaque année on fait Noël à deux. On se doit d'être ouverts."

Vitrine de Noël d'un restaurant. © Radio France

_P_our le chocolatier d'en face, Noël a commencé début novembre avec les repas de fin d'année des entreprises. La patronne Marie-Stéphanie a déjà embauché une personne supplémentaire surtout qu'avec Noël, qui tombe un dimanche, ça va être la folie.

"Les gens vont se rendre compte au dernier moment qu'ils n'ont plus de week-end, et que le réveillon est le dimanche soir, ça va être le stress pour tout le monde, commerçants et clients !" - Marie-Stéphanie, patronne d'une chocolaterie.

"Les gens vont se rendre compte au dernier moment qu'ils n'ont plus de week-end, et que le réveillon est le dimanche soir, ça va être le stress pour tout le monde, commerçants et clients !" Mais les commerçants de Périgueux sont prêts. Avec deux dimanches d'essai, celui du 24 devrait être facile !