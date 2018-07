Périgueux, France

Les habitants de Périgueux et de son agglomération vont être privés de leur bibliothèque municipale pendant une an. La médiathèque Pierre Fanlac a fermé ses portes au public ce week-end pour se refaire une beauté. Le déménagement des 100.000 livres, CD et DVD démarre cette semaine et va durer jusqu'à la fin du mois de septembre. Le chantier sera lancé dans la foulée pour moderniser et mettre aux normes les lieux inaugurés il y a 30 ans. La médiathèque va aussi proposer de nouveaux services.

Faire de la place pour le numérique et le multimédia

Depuis mars 1988 il a fallu faire de la place pour le numérique, les CD et les DVD aussi. Aujourd'hui cela déborde un peu de partout explique Jean-Marie Barbiche le directeur de la médiathèque. "Au début les DVD n'existent pas ça. Quand on a voulu les mettre en place on a empiété sur une salle de travail en groupe, puis une deuxième, puis ils sont arrivés sur le pallier. On va tout remettre à plat et créer un vrai espace convivial."

Les nouvelles technologies vont se faire une place plus importante encore dans l'espace informatique rénové. Imprimante 3D, casque de réalité virtuelle devraient faire leur apparition. Dans cette nouvelle médiathèque on trouvera aussi un espace pour les jeux de société, trois salles de travail en groupe au lieu d'une actuellement. Pour faciliter les prêts et les retours de livres, le système va être automatisé. Les agents seront plus disponibles pour renseigner les 88.000 visiteurs qui passent à l'année.

Les espaces vont être rénovés et réaménagés. © Radio France - Benjamin Fontaine

Ce qui va vraiment changer c'est l'ambiance de la médiathèque. Tout devrait être plus clair, mieux signalé. Les sols vont être changés, la peinture rafraîchit, le mobilier en partie changé. La climatisation et le chauffage vont être revus pour faire plus d'économies. "La médiathèque va vraiment s'ouvrir sur le parc Gamenson avec un espace lecture de 150 m2 et un nouvel accès par le parc," explique Elisabeth Dartencet, adjointe à la culture. Une petite cafétéria va aussi voir le jour. La médiathèque devrait devenir beaucoup plus agréable et plus accessible. Ces horaires d'ouverture pourraient d'ailleurs être modifiés. Ils seront précisés dans le courant de l'année. L'ouverture est prévue en septembre 2019.

Des travaux à 2.750.000 euros

Ces opérations vont coûter plus de 2.750.000 euros financés par l'Etat, la ville, le fonds de soutien à l'investissement et la Région. Pendant les travaux, les habitants de Périgueux sont invités à se tourner vers les annexes du Toulon, de Saint-Georges et du Gour de l'arche. Un point lecture va aussi voir le jour à La Visitation à partir du mois d'octobre. Les détails sont à retrouver sur le site de la ville.