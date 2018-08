Le 1er festival de Pétanque de Périgueux, ex-National de Pétanque, se déroule ce week-end à Périgueux, à l'Espace de la Source, route d’Angoulême. Plus d'une centaine de triplettes de tous âges et tous sexes sont attendus pour pétanquer dans la convivialité.

"Alors, tu tires ou tu pointes ?" La question va se poser tout le week-end à l'Espace de la Source où des centaines de passionnés de pétanque ont investi les terrains. Ils viennent participer au 1er Festival de Pétanque, nouvelle formule du National de Pétanque organisé depuis 35 ans aux allées de Tourny à Périgueux.

Ils viennent de partout en France, de Dordogne mais aussi de Corrèze. Parmi ces passionnés, on retrouve "Dédé" Duteil, plus de 70 ans et mordu de pétanque depuis ses 20 ans. Il a même été plusieurs fois champion de Dordogne, lorsque ce corrézien habitait le Sarladais. "Je tirais des boules et sans avoir jamais joué, j'en manquais jamais" raconte-t-il. Plus tard, il s'est mis à jouer à la pétanque tous les week-end dans sa ville de Brive natale. Il a gagné deux fois le National de Périgueux.

La convivialité avant tout

Ce qu'il aime dans son sport, c'est la convivialité. "La pétanque, c'est un sport d'amitié" explique-t-il, "je ne joue qu'avec des gens que j'aime bien", alors qu'il va participer à la compétition des vétérans. Il trouve cependant que les jeunes n'ont plus cet engouement "ça existe plus à cause de l'argent. Ca passe avant l'amitié, et c'est regrettable".

Un avis qui n'est pas partagé par Francis Nadal, joueur de pétanque depuis des années à Périgueux et qui joue avec des jeunes. "Y'a des jeunes qui sont en train de monter en puissance. C'est la relève !" explique-t-il....mais précise quand même : _"les jeunes ne pensent qu'au tir. Il faut parfois les freiner. Mais ça se passe bien avec les jeunes._" Il y a un échange entre eux. afin d'apprendre des nouvelles techniques.

Les amateurs de pétanque seront 500 tout le week-end © Radio France - Mickaël Chailloux

Un sport qui se féminise de plus en plus

La présidente de l'Entente Périgueux Pétanque est une femme. Nicole Boyer le confirme : la pétanque est un sport qui attire de plus en plus les femmes. "Ca progresse d'année en année. Dimanche, il y aura beaucoup de féminines comme on organise une triplette mixte" explique Nicole Boyer. Les femmes deviennent mordues de pétanque grâce à leurs maris : _"elle les suivent et petit à petit, elles s'y mettent. Les filles de parents amateurs de pétanque s'y intéressent aussi beaucoup_, c'est pourquoi on fait une sélection chez nos jeunes filles pour notre équipe féminine."

La météo devrait être de leur côté pour leur assurer un beau spectacle. "Surtout qu'ici, il n'y a pas autant d'ombre que sur les allées de Tourny. Pour éviter d'attraper des insolations, une température comme celle-là, c'est bien."

Si vous souhaitez participer, il y a encore de la place. Pour s'inscrire, il faut néanmoins être licencié de la FFPJP (Fédération Française de la Pétanque et du Jeu Provençal). Prix : 15 euros pour les hommes, 10 euros pour les femmes.

Renseignements au 06.08.84.49.20 ou sur place, à l'Espace de la Source.