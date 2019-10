Périgueux : la saison gourmande démarre bientôt.

Périgueux, France

Tous les mercredis et samedis matin, la fièvre du gras va s'emparer de la ville , place Saint Louis à Périgueux. Une trentaine de producteurs venus des quatre coins du département seront présents pour faire découvrir, déguster et vendre des canards gras et des oies .

Les samedis 14 décembre et 11 janvier, il y aura même un tirage au sort permettant aux gourmets et gourmands acheteurs du marché, de gagner des bons allant de 20 à 60 euros à dépenser chez les producteurs. Le marché primé se tiendra le samedi 21 décembre avec animations musicales et dégustations

Les producteurs proposent des foies, des carcasses, des magrets, etc. © Radio France - Aurore Richard

Le premier marché aux truffes de Périgueux se tiendra le samedi 7 décembre. Il y en aura jusqu'à la mi février.

Truffes du Périgord © Radio France - Emmanuel Claverie

Enfin les réjouissances commencent dès le 11 novembre avec le concours des pâtés de Périgueux organisé par la confrérie du Pâté de Périgueux . Un jury composé de très fins palais dont des anciens charcutiers, des professionnels des métiers de bouche, des membres de la confrérie et des journalistes gourmands devra choisir le meilleur des pâtés dans trois catégories: le pâté de Périgueux, la terrine fraîche et la conserve traditionnelle .C'est sur la place Louis Magne à partir de 8 heures