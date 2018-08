Périgueux, Dordogne, France

Depuis la reprise de Cap'Cinéma par CGR il y a huit mois, le cinéma de Périgueux ne cesse d'évoluer. Tout le hall est en travaux. a la place de la douce odeur des pop-corn, c'est celle de la peinture fraîche qui vient nous attaquer les narines. Les ouvriers fourmillent un peu partout, entre soudure et peinture, échafaudages et laine de verre.

Dans la salle 1, il reste encore à nettoyer la moquette et démonter les échafaudages et la nouvelle salle du CGR de Périgueux sera prête dès ce samedi. L'équipement sonore est en train d'être changé. Le son va venir de partout: de devant, de derrière et d'en haut. De quoi ravir les spectateurs du CGR de Périgueux qui pourront en profiter devant Tom Cruise et "Mission Impossible 6".

Ce nouveau petit bijou permettra de patienter jusqu'à l'ouverture mi-octobre de la salle ICE, qui proposera une nouvelle expérience de cinéma immersif grâce à des écrans latéraux.

La salle 6 devrait ouvrir ses portes dès samedi © Radio France - Hugo CHECINSKI

"Ce sera une véritable expérience cinématographique. Nous sommes le plus gros multiplexe de Dordogne alors CGR à mis le paquet. C'est près de 1 million d'euros d'investissements," explique Cyril Gaudin, directeur du CGR de Périgueux. Pour la rentrée, tout devrait être quasi-parfait. Au milieu de cette tornade, le cinéma continue de diffuser ses films. La nouvelle confiserie a ouvert et les bornes de réservation sont déjà actives. Une petite révolution pour l'ancien Cap'Cinéma mais qui fera le bonheur des plus cinéphiles !