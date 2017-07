Périgueux : "la Truffe" nouvelle est de retour dans les quartiers

Ce jeudi, la "Truffe de Périgueux" fait son retour à Périgueux. Le concours de chanson française va animer les quartiers de la ville tout l'été. La première sélection aura lieu dans le quartier Saint-Georges.

C'est un signe que l'été est bien là. "La truffe", le concours de la chanson française est de retour à Périgueux pour une 33e édition. La première sélection aura lieu ce jeudi soir à 20h30 sur la place de l'église Saint-Georges. Cette année la grande finale aura lieu le vendredi 25 août au parc Gamenson. Le jury de professionnels sera présidé par le chanteur Périgourdin Tibz. Le nom de la vedette invitée ce soir-là sera dévoilé le vendredi 7 juillet à 7h40 sur l'antenne de France Bleu Périgord.

Des évolutions dans le déroulé du concours

Depuis trois ans, le concours de chanson évolue et cette année encore, quelques modifications ont été apportées au déroulé de la compétition. Le public ne verra pas les auteurs-compositeurs-interprètes avant la grande finale. Ils sont cinq à avoir été sélectionnés sur CD par l’équipe d'organisation (Clap, Sacem, Ville de Périgueux, France Bleu Périgord). Le 25 août, dans l’après-midi, ils repasseront une audition sur scène au parc Gamenson devant le jury. Une sélection ouverte au public. Pour la finale il ne restera que trois talents.

Un nouveau prix pour les artistes

Le grand gagnant ou la grande gagnante remportera 1.800 euros. Cette année,L'un des trois talents ACI remportera le droit de se produire en première partie d'un concert au Rocksane de Bergerac ou au Sans Réserve de Périgueux. Un joli coup de projecteur. Il n'y a pas de grand chamboulement du côté des interprètes. Deux chanteurs seront sélectionnés chaque semaine dans les quartiers, il en restera 14 pour la demi-finale .Elle aura lieu la veille de la finale, le jeudi 24 août au parc Gamenson. C'est aussi une nouveauté. Ce même soir, les jeunes interprètes, de 8 à 16 ans, participeront à leur grande finale.

Dates des sélections (Début de la soirée à 20h30) :

Jeudi 6 Juillet - Sélections à Périgueux sur la place de l'église St-Georges

Vendredi 14 Juillet - Sélections à Périgueux, place de la Clautre

Jeudi 20 Juillet - Sélections à Périgueux au Centre Leclerc Clos Chassaing

Jeudi 27 Juillet - Sélections à Coulounieix-Chamiers, place de l'amitié

Jeudi 3 Août - Sélections à Trélissac, Rue Eugène Leroy

Jeudi 10 Août - Sélections à Périgueux au Gour de l’Arche

Jeudi 17 Août - Sélections à Boulazac, plaine de Lamoura

Jeudi 24 Août - Demi-finale Interprètes et Finale Jeunes Espoirs à Périgueux au Parc Gamenson

Vendredi 25 Août - Finale Interprètes et Auteurs-Compositeurs-Interprètes à Périgueux au Parc Gamenson

Les auditions pour les sélections du jeudi dans les quartiers ont lieu dans l'après-midi. Rendez-vous entre 14h et 15 pour les inscriptions. Les candidats devront présenter deux chansons. Une en français et une dans la langue de leur choix et avec les bandes playback correspondantes sur CD ou clé USB. Seule la chanson en français sera jugée par le jury de professionnels le soir du spectacle.