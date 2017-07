A Périgueux, le babyski fête ses 10 ans au pied de la cathédrale

Comme chaque année depuis dix ans, le babyski, du ski nautique adapté aux enfants fait son retour sur l'Isle chaque mercredi. Ce vendredi 14 juillet, l'initiation est gratuite.

Plus de 600 Périgourdins pratiquent le ski nautique en Dordogne. Un chiffre conséquent dans un département qui n'a aucune façade maritime. Si ce sport rencontre un tel succès en Périgord c'est sûrement grâce aux actions du skiclub du Périgord Vert. Depuis dix ans maintenant, chaque 14 juillet, il propose des initiations gratuites au babyski au pied de la cathédrale de Périgueux. Cinq minutes sur l'eau pour les enfants de 4 à 10 ans, sans avoir besoin de connaître les bases de cette discipline.

"On a l'impression de glisser" - Calixta

Une barre horizontale reliée à un bateau à moteur permet aux enfants de s'accrocher et de surfer en toute tranquillité sur l'eau. "C'est rigolo, l'eau est un peu froide mais le vent file sur notre visage et on a l'impression de glisser," raconte Calixta, 10 ans. Encadrés par des professionnels, les enfants profitent et ils peuvent même repartir avec une vidéo de leur exploit. "Tout est bon pour amener ces jeunes à pratique notre sport qui n'est pas très médiatisé. Ce genre d'événement est très utile", confie Patrice Martin, président de la fédération française de ski nautique et de wakeboard, champion du monde de ski nautique à 13 ans.

Des initiations payantes en juillet

Chaque mercredi, jusqu'à la fin du mois de juillet, le skiclub du Périgord Vert donne rendez-vous aux enfants sur les bords de l'Isle. Le jeudi, rendez-vous à la guinguette de Barnabé. Les baptêmes sont payants : 10 euros. Il est nécessaire de s'inscrire auprès de l'office de tourisme de Périgueux ou de la guinguette. Chaque week-end de juillet, des initiations au babyski sont proposés sur l'étang de Saint-Saud-Lacoussière.