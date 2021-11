Périgueux : le centre départemental Joséphine Baker officiellement baptisé du nom de l'artiste

Le centre départemental de la communication de Périgueux a un nouveau nom : mardi 9 novembre, il a été officiellement baptisé et s'appelle désormais le centre départemental Joséphine Baker, en hommage à l'artiste qui a vécu de nombreuses années en Dordogne, et a établi ses 12 enfants, sa famille arc-en-ciel au château des Milandes, à Castelnaud-la-Chapelle.

Brian Bouillon Baker, l'un des fils de la chanteuse, était présent à l'inauguration. "C'est une fierté, on honore et on célèbre notre mère. Une femme multi-facettes, qui avait un idéal et a combattu le racisme et l'antisémitisme", indique-t-il.

Panthéonisation le 30 novembre

Après des noms de rues, de bâtiments à travers tout le pays, à la fin du mois, Joséphine Baker entrera au Panthéon. Brian Bouillon Baker et ses frères et soeurs préparent la cérémonie. Et là aussi, Joséphine Baker emportera avec elle un peu du Périgord. Dans son cercueil fictif, de la terre de Saint-Louis dans le Missouri, où elle est née, de Paris, où elle a vécu, de Monaco où elle est enterrée, et de Dordogne. "Même si elle a plus chanté Paris que le Périgord, elle y a vécu", ajoute Brian Bouillon Baker. Il attend cette cérémonie avec beaucoup d'émotion. Pour lui, pour sa famille, mais aussi pour le public qui lui rend hommage.