Périgueux, France

Pour les organisateurs, cette 36ème édition du festival MIMOS est un succès. D'après leurs chiffres, près de 80 000 personnes ont assisté aux spectacles d'art vivant dans le festival "in"comme "off". Un chiffre stable comparé aux éditions précédentes.

75 % de remplissage

Les différentes salles qui accueillaient le festival "in", payant, ont presque fait le plein : 7678 billets écoulés en six jours, soit un taux de remplissage de 75 % en moyenne. La fréquentation du festival "in" est donc en hausse, avec une centaine d'entrée de plus que l'an dernier. Mais c'est le festival "off" qui aggrandit considérablement l'audience de Mimos : quelque 70 000 ont assisté aux 150 spectacles offerts dans les rues, les parcs et les places, par une vingtaine de troupes.

Un public averti

Un public nombreux, mais aussi expert. Pour les artistes qui y participent, Mimos est un festival spécial. A Périgueux, les spectateurs sont visiblement connaisseurs, et ouverts à toutes les formes de spectacles même les plus exigeantes.

Certaine compagnie en profite même pour tester en grandeur nature leurs nouvelles productions et pour ajuster leurs spectacles en fonction des réactions du public Périgourdins.