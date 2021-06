Périgueux : le festival des arts du Geste Mimos aura bien lieu cet été

C'est le tout premier événement organisé à Périgueux depuis de longs mois. Juste à la fin de l'école, au commencement des vacances d'été. "Ce sera la fête pendant quatre jours, et cela fait du bien !" se réjouit Nathalie Elain, la directrice du festival Mimos. Annulée l'année dernière à cause de la pandémie, la manifestation dédiée aux arts de rue aura bien lieu cette année, du 7 au 10 juillet. Les organisateurs l'ont confirmé.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Presque tous les spectacles en extérieur

La préparation n'a pas été de tout repos : tous les scénarios ont été envisagés. Finalement, Nathalie Elain et son équipe ont opté pour une 38e édition majoritairement en plein air. Des spectacles à 80 % en extérieur, dans le centre-ville de la cité périgourdine. Ils ont donc décidé d'investir ou de réinvestir des lieux qui ne l'étaient pas ou plus par le festival. Ainsi, les spectacles se tiendront tous dans quatre jardins : à l'espace culturel François Mitterrand, au centre culturel de la Visitation, au square Jean-Jaurès et au parc Gamenson. Pour ce dernier, la directrice précise : un"Celui-ci s'y prête particulièrement bien, avec notamment une scène et une pente qui permet une bonne visibilité au public. Les artistes joueront dans les mêmes conditions que dans un théâtre."

Le public pourra bien sûr assister à ces représentations. D'ailleurs, la billetterie, ouverte depuis le 31 mai, "fonctionne très très bien", se félicite Nathalie Elain, sans donner de chiffres précis. Elle espère attirer 6 000 badauds, comme les éditions précédentes.

Le nombre d'entrées sera contrôlé

Pas question ici de pass sanitaire : "Nous restons un événement à taille humaine", précise la directrice. Pour toutes ces représentations, gratuites comme payantes, le nombre d'entrées sera contrôlé, pour respecter la distanciation. Il faudra aussi appliquer les gestes barrières, comme le port du masque.

Deux spectacles du "In" (les compagnies invitées par les organisateurs) auront lieu en intérieur, au théâtre de l'Odyssée et au Palace. Ici, il faudra respecter les jauges, comme pour toute représentation. A l'Odyssée, elle est fixée à 35 % de la capacité de la salle, soit 290 spectateurs sur 800 en temps normal.

Pour cette 38e édition, 16 compagnies seront présentes pour le "In" et dix pour le "Off". © Radio France - Charlotte Jousserand

Peu de compagnies étrangères cette année

Ces réajustements se ressentent aussi sur la programmation. Peu de troupes étrangères cette année, parmi les 16 présentes dans le "In". Du côté du "Off", ce sera du 100 % français : "L'an passé nous avions sélectionné 16 troupes, dont dix françaises. Nous avons reproposé aux artistes français de venir pour cette 38e édition, développe Dominique Couvreur, en charge du festival "Off". Au moment de préparer, nous avions trop d'incertitudes quant à la venue des compagnies étrangères".

Il a aussi fallu renoncer à certains éléments : cette année encore, pas de déambulation. "Les rassemblements sont toujours interdits, c'était juste impossible", regrette Nathalie Elain. Il n'y aura pas non plus de grand spectacle inaugural, le premier jour, pour les mêmes raisons.

La nouveauté de cette édition se trouvera sur vos téléphones : le festival Mimos a maintenant sa propre application, téléchargeable sur tous les smartphones. "Elle permettra de faciliter la circulation des participants d'un bout à l'autre de Périgueux", met en avant Aurélie, qui s'est occupée de son développement. Un plan interactif sera disponible, avec tous les espaces en lien avec l'événement.