Périgueux : le festival Mimos de retour dans les jardins et les parcs de la ville

La 38 ème édition du festival "Mimos" festival international des arts du mime et du geste" de Périgueux démarre ce mercredi. A cause des mesures sanitaires, la plupart des spectacles auront lieu dans les parcs et jardins de la ville.

Cette année, à cause des mesures sanitaires, le festival Mimos se passera de son spectacle d'ouverture, de ses grandes parades de rues mais il sera quand même bien présent dans la ville. Et c'est un vrai soulagement pour les organisateurs de cette 38ème édition. L'année dernière, le festival avait été annulé pour cause de Covid.

La majorité des spectacles en plein air

A partir de ce mercredi et jusqu'à dimanche, la plupart des spectacles auront lieu en plein air, le plus souvent dans les parcs et jardins : le parc Gamenson, le square jean-Jaurès, les jardins de l'espace culturel François Mitterrand ou ceux de la Visitation. Seuls trois spectacles se tiendront en intérieur, au théâtre de l'Odyssée et au Palace.

Cette année encore, le festival mêlera les arts en tous genres, mime, cirque, danse, théâtre....sans oublier l'humour. Demain mercredi, la Compagnie "les Attentifs" proposera un spectacle au centre culturel de la Visitation intitulé " Désobérire". Une vraie réflexion philosophique sur le fait d'obéir ou de désobéir qui raisonne avec l'actualité. En tout le festival "in" propose 16 spectacles de compagnies françaises, belges et italiennes. Une dizaine de compagnies participent elles au festival off .

Un clown transgressif en couche-culotte

Le cirque et les marionnettes auront bien sûr toute leur place. Le Munstrum Théâtre propose un spectacle sur le thème du monde post-apocalyptique. Ludor Citrik, clown transgressif en couche culotte, s'interroge sur la capacité que l'on a à rester libre dans une société menée par le conformisme. Enfin on retrouvera la compagnie de marionnettes La Pendue dont le spectacle proposé dans la saison de l’Odyssée avait du être annulé à cause du Covid.

Cette année, le festival se veut aussi intergénérationnel. Silvano Voltolina, du Spina Théâtre, travaillera avec les enfants du centre de loisirs de Coulounieix-Chamiers sur la réalisation d'un spectacle et d’une fresque. Ils seront présentés vendredi à l’établissement à l'EPHAD Parrot à Périgueux et ensuite pour le grand public dans les jardins de l’espace culturel François-Mitterrand.

Tout le programme, avec les horaires et les tarifs ( 30 euros pour le pass 3 spectacles, 90 euros pour tous les spectacles et les spectacles du off gratuits) sont à retrouver sur le site du festival Mimos. Renseignements au Théâtre, tél. 05 53 53 18 71