Périgueux : le théâtre de l'Odyssée dévoile sa programmation et invite la chorégraphe Marie-Claude Pietragalla

Le théâtre de l'Odyssée à Périgueux, en Dordogne, vient de dévoiler sa programmation pour la saison 2017-2018. Parmi les trente spectacles proposés, on notera notamment la venue de la célèbre chorégraphe Marie-Claude Pietragalla, juré dans l'émission "Danse avec les stars."

La saison 2017-2018 du théâtre de l'Odyssée de Périgueux vient d'être dévoilée. D'octobre à mai, trente spectacles seront proposés aux Périgourdins. Des spectacles alliant aussi bien le théâtre, l'opéra que la danse.

Humour et théâtre

Les festivités débuteront le jeudi 5 octobre 2017 avec "Jetlag", un spectacle humoristique signée Chaliwaté, un belge qui fait la part belle au mime. Il sera à Périgueux pour deux représentations. A la fin de la saison, en mai, l'Odyssée accueillera Fellag, un humoriste franco-algérien aux talents de conteur.

Cette saison encore, l'Odyssée a programmé des pièces de théâtre plus classiques. Ça commence le mardi 10 octobre avec la pièce "Un fil à la patte" de Georges Feydeau. Quelques jours plus tard, on pourra assister à la représentation de la pièce "Touchée par les fées", écrite par la journaliste et écrivain Marie Desplechin.

Théâtre toujours avec la Compagnie Thomas Le Douarec. Ses membres viendront présenter "Le portrait de Dorian Gray", une pièce issue du seul roman d'Oscar Wilde. Enfin, Marivaux et Shakespeare seront à l'honneur pour des représentations de leurs pièces "Le jeu de l'amour et du hasard" et "Richard III."

De la danse contemporaine au hip-hop

Une invitée de marque foulera les planches du théâtre de l'Odyssée le mardi 12 décembre : Marie-Claude Pietragalla, célèbre jurée de l'émission "Danse avec les stars." Elle viendra à Périgueux avec son partenaire de danse Julien Derouault pour présenter son spectacle "Je t'ai rencontré par hasard." Une pièce de danse contemporaine en duo.

En février, place à une danse plus rythmée. La Compagnie Hors Série présentera "Immerstadje", un spectacle qui réinvente la danse hip-hop et invite les rollers dans ses chorégraphies.

De nombreux concerts seront aussi au programme de cette nouvelle saison de l'Odyssée. Un concert de musique de chambre présenté par l'Orchestre de l'Opéra de Limoges, de la musique symphonique jouée par l'Orchestre national de Bordeaux Aquitaine mais aussi de la musique classique avec l'Ensemble Gli Incogniti.

Tarifs et réservations

Les billets pour la saison 2017-2018 de l'Odyssée seront en vente à partir du lundi 11 septembre prochain. Il est possible de souscrire également à un abonnement, pour un minimum de quatre représentations.

Le théâtre propose des tarifs réduits pour les jeunes, les étudiants de moins de 25 ans, les apprentis, les bénéficiaires du RSA et les intermittents du spectacle. Toutes les informations et les détails sont à retrouver sur le site du théâtre de l'Odyssée.