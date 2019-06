Périgueux : les coupoles de la cathédrale Saint-Front ouvriront au public le 17 juin

Périgueux, France

On connaît désormais la date d'ouverture au public des coupoles de la cathédrale Saint Front. Ce sera le 17 juin prochain.

Le préfet a donné son feu vert après la visite de contrôle de la commission de sécurité. Le parcours de visite a été inauguré officiellement ce jeudi soir, en présence du maire de Périgueux et du président du Grand Périgueux, Jacques Auzou.

Les visites auront lieu essentiellement du lundi au samedi, le dimanche étant plus contraint à cause des messes notamment. Il faudra réserver sa place via l'office du tourisme notamment. Mais pas avant quelques jours, car le planning n'est pas encore complètement défini.

Une superbe vue sur les toits du vieux Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

Au total, une soixantaine de visiteurs pourront monter sur Saint-Front chaque jour pour un ticket d'entrée à six euros. Cela fait 41 ans que les coupoles étaient fermées à la visite.