Périgueux, Dordogne, France

Le vintage, cette madeleine de Proust. Les nappes à carreaux, les plaques émaillées, les tasses Pin-up... Dans les brocantes ou les magasins de décoration, il y a toujours ce petit objet qui va nous faire revivre ces moments révolus, autours d'une tasse de lait sur la table en formica. Périgueux a saisi l'occasion et a transformé cette passion en un week-end de festivités : parade motorisée, défilé vintage... La ville devrait encore faire le plein pour cette nouvelle édition. Une vingtaine de bénévoles sont mobilisés entre le vendredi 31 et le dimanche 2 septembre pour faire vivre la ville au rythme des années 30 à 70. Et le programme est chargé !

Vendredi

Soirée d'ouverture au CGR de Périgueux avec exposition de véhicules devant le cinéma à partir de 18h30

Samedi

De 7h à 13h, marché de Périgueux "à l'ancienne"

À partir de 10h Parade motorisée avec des véhicules venus tout droit des années 1939 à 1972.

14h30 Départ de la parade pédestre devant le monoprix avec fanfare

15h30 Défilé de mode Hommes/Femmes/Enfants place Bugeaud. Ouvert à tous avec une remise des coupes

À partir de 20 h, Marché gourmand vintage, ambiance flonflon place de la Clautre et remise des prix aux boutiques les plus vintage. À la Guinguette de Barnabé, soirée guinguette avec cocktail offert aux personnes totalement vintage

Dimanche

À partir de 10h, rassemblement de mobylettes et deux roues Place de la Clautre

10h30 - 12h30 Parade motorisée. Départ Place Tourny

15h Concours d'élégance humoristique sur le boulevard Montaigne de Périgueux

​17h Remise des prix de la plus belle restauration, d'élégance pour les conducteurs, de la plus belle prestation scénique, Grand Prix des Vintage Days (1er, 2ème et 3ème)

Et tout le week-end, des concerts de rock en tout genre se tiendront au quatre coin de la ville.

La circulation sera donc évidemment un peu perturbée dans la ville. Voici un plan de la circulation :