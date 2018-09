Périgueux, France

La 75e foire-exposition de Périgueux ouvrira ses portes ce samedi 8 septembre, au parc des expositions de Marsac-sur-l’Isle. Elle y sera installée jusqu’au dimanche 16 inclus.

Les exposants

Les exposants seront aussi nombreux cette année : 230. Concessionnaires autos, vendeurs de camping-cars ou de piscines, constructeurs de maisons individuelles, cuisinistes, spécialistes du funéraire, des cheminées, des équipements de loisirs ou de la maison, etc. Tous les domaines seront représentés. "C'est un plus aujourd'hui dans ce monde ultra numérisé, de pouvoir voir, toucher un produit quand on achète et c'est ce qui fait que ces événements ont encore un bel avenir", explique Delphine Khairallah, présidente de la commission du Parc de la CCI Dordogne.

Les manèges

Côté manèges ils seront 11 dont certains géants et/ou à sensations, proposés en accès gratuit, une fois acquitté l’accès au site. Il y aura les traditionnels Grand-huit et autres chenilles, pour contenter tous les âges, mais aussi le retour du Grand-Bonzaï pour les plus aventuriers, lâchés dans le vide à 40 mètres de hauteur. Parmi les nouveautés : le X-Factory qui fait tourner ses nacelles autour d’un grand mât. Il y aura aussi des structures gonflables.

Elle revient pour une nouvelle édition : la Ferme de l’horreur 2, succès de l'an dernier. Imaginée avec la compagnie Le Diable par la queue, l'attraction sera entièrement revue, l'espace a été totalement reconfiguré, avec de nouvelles salles, de nouvelles animations et une quinzaine de comédiens qui se relaieront pour faire peur au public.

Autres animations

Trois nocturnes et trois restaurants : la Taverne, une institution, un restaurant de cuisine locale et un établissement breton qui remplace l'italien. Pour animer les allées, chaque jour, des animations déambulatoires seront proposées par des groupes différents (fanfare cubaine, bandas, groupe de jazz...). Sans oublier le village occitan, des démonstration de cuisines avec des produits de la région et des initiation à la récolte du miel sur les six ruches installées dans le parc, pour les petits comme pour les grands.

Les tarifs et les horaires

L’entrée au site coûtera 6 euros et 3 euros pour les enfants de 5 à 12 ans. Ce sera gratuit pour les moins de 5 ans. Lundi, mardi, mercredi et jeudi, un tarif unique de 3 euros sera proposé à tous les visiteurs. Le parc des exposition sera ouvert tous les jours de 10 à 20 heures. Des nocturnes sont prévues samedi 8, vendredi 15 et samedi 16, jusqu’à 23 heures.