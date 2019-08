Périgueux Vintage Day: le grand bond en arrière

Périgueux, France

Chignons banane, bretelles, casquettes et jupes qui virevoltent, ne vous pincez pas, vous êtes bien en 2019 dans les rues de Périgueux! La ville plonge des deux mains et des deux pieds (sur des semelles compensées) dans le passé. Et ça marche, les rues de Périgueux sont noires de monde ce samedi matin pour découvrir d'abord les véhicules militaires alignés place Bugeaud, des camions et des jeeps pour la plupart en service durant la seconde guerre mondiale.

les jeeps américaines du vintage day © Radio France - Valérie Déjean

Leurs propriétaires se sont aussi habillés en soldats américains .

uniforme d'époque pour les Vintages Days © Radio France - Valérie Déjean

Mais il y a aussi de quoi réjouir les amateurs de voitures de pompiers.

Vieille voiture de pompiers © Radio France - Valérie Déjean

Les camions militaires et ceux des pompiers restent stationnés, mais de très nombreuses voitures anciennes ont défilé, de la quatre chevaux à l'Ac Cobra en passant par la Coccinelle et la Ford Mustang. Les deux roues étaient aussi de la fête!

Les périgourdins ont été nombreux à jouer le jeu pour ces journées nostalgiques

Des périgorudins à l'heure du Vintage © Radio France - Valérie Déjean

La fête vintage se poursuit jusqu'à dimanche soir .